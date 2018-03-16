Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин, получивший тяжелую травму колена, вылетел в Рим, где ему будет сделана операция. Восстановление футболиста займет 6-8 месяцев. Кокорин не сможет выступить на чемпионате мира.

Александр Кокорин будет прооперирован в пятницу вечером в римской клинике. Накануне он получил травму в матче Лиги Европы с немецким "Лейпцигом". В пятницу утром футболисту было проведено обследование колена, которое выявило у него разрыв крестообразной связки. Александр пропустит несколько месяцев и не сможет выступить на чемпионате мира.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал Александра. " Вчера был диагностирован разрыв крестообразной связки у Саши Кокорина, мы можем это только констатировать и поддержать футболиста, –цитирует Черчесова пресс-служба РФС. – Предвосхищая переживания относительно потерь, которые несет сборная России перед чемпионатом мира, могу сказать, что команда в плановом режиме продолжает работу. Наша задача – делать возможное для того, чтобы компенсировать эти потери и качественно подготовиться к чемпионату мира. Что касается травмированных ребят, то мы находимся с ними на связи, внимательно наблюдаем за их лечением и восстановлением и ждем их возвращения в строй".