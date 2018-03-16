Умер режиссер Александр Павловский

Умер режиссер Александр ПавловскийЧитайте нас в Telegram
Из жизни ушел еще один гениальный человек. На 71-м году не стало режиссера фильма "Зеленый фургон" и сериала "В ритме танго" Александра Павловского. С 2016 года Павловский снимал короткометражные фильмы для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В его послужном фильме также картины "Трест, который лопнул", комедии по Илью Ильфу и Евгению Петрову "Светлая личность", восьмисерийный фильм "Людмила" о певице Зыкиной, музыкальная комедия "Ар-хи-ме-ды!", "Струны для гавайской гитары", "На острие меча", "Ребенок к ноябрю".
С 1971 года Александр Павловский был режиссером-постановщиком Одесской киностудии. В 1997-1999 годах он был главный режиссером Одесского шоу-карнавала "Юморина", напоминает РИА Новости. С 2000 года работал на московских студиях, снимал эпизоды сериала "Земский доктор" на канале "Россия 1".
Творческий путь Александра Павловского начинался во ВГИКе, в мастерской Михаила Ромма. Дипломной работой Павловского стала короткометражка "Счастливый Кукушкин" по рассказу Валентина Катаева "Ножи". Свои дебютные роли в ней исполнили Владимир Меньшов и Лариса Удовиченко.
Всего режиссер поставил более двадцати кинокартин. А в некоторых сыграл и сам. В частности, он сыграл в фильмах "Сотвори бой" режиссера Николая Калинина, "Соленый пес" по рассказу Федора Кнорре, "Берем все на себя" по мотивам повести Бориса Воробьева "Прибой у Котомари" и в "Астеническом синдроме" Киры Муратовой.
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