ЧП в Гудаури: чтобы спастись, туристы прыгали с аварийной канатки

Четверо россиян пострадали при аварии на подъемнике на грузинском курорте Гудаури. Как сообщили в Ростуризме, их уже осмотрели врачи и серьезных травм не обнаружили. Всего же, по официальным данным, пострадали 8 человек. Сильно — только двое, украинец и беременная гражданка Швеции. Инцидент произошел днем: как рассказывают очевидцы, канатная дорога, на которой лыжники поднимались на склон, внезапно остановилась, а затем, набирая скорость, кресла двинулись в обратном направлении.

Восемь человек получили травмы на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. По предварительным данным МВД республики, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении.

Чтобы спастись, некоторые из находившихся на сиденьях канатной дороги туристы стали спрыгивать вниз, в результате чего получили травмы. Среди пострадавших — граждане Грузии, России, Украины и Швеции. Проведенное медицинское обследование показало, что у российских туристов серьезных повреждений нет, только ушибы и царапины. Госпитализация не потребовалась.

"Наиболее серьезные травмы получил гражданин Украины: у него — открытый перелом руки и травма головы, — сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. — Для продолжения лечения он доставлен в стационар в Тбилиси. Особо хочу отметить также гражданку Швеции, она беременна. Было решено перевезти ее в стационарную клинику".

В МВД Грузии заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности и эксплуатации транспортных средств". Ведомство уже связалось с компанией-производителем канатной дороги для того, чтобы в Грузию направили экспертов для установления причин аварии.