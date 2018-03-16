Для ощущения счастья необходимо помнить о горе

Нейробиолог из Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс Индира Раман считает, что ощущение счастья неразрывно связано с горем. По мнению ученой, душевный подъем и восторг можно ощутить только на контрасте с чем-то не столь приятным, сообщает Nautil.

"Главная функция мозга – это восприятие. Однако его внимание привлекает не все подряд, а в первую очередь новая информация. Как только что-то перестает быть новым, мозг адаптируется и перестает подавать столь острые сигналы", — пишет Индира Раман.

"Представьте, что вы попадает из темноты в ярко освещенную комнату. Сначала свет вас ослепляет, но вскоре вы к нему привыкаете и перестаете замечать", — приводит пример нейробиолог.

Американка пишет, что мозг бесконечно сравнивает настоящее с прошлым, поэтому, как это ни парадоксально, ключ к счастью – это несчастье.

"Разумеется, это должно быть не бесконечное страдание, а светлая печаль, что-то вроде легкого холода, который позволяет нам получить удовольствие от попадания в теплое помещение", — отмечает нейробилог.

"Путь к удовольствию лежит через контрасты, поэтому несчастливые эпизоды из жизни – это своего рода нейтрализатор вкуса. Он необходим, чтобы наше восприятие не притупилось", — утверждает Раман.