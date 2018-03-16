Воздушный акробат цирка Запашного вышел из комы

Вышел из комы акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов. В конце февраля сообщалось, что он упал с высоты 5-6 метров в цирке Элисты.

Теперь Мартынова перевезут из Элисты в больницу Ростова-на-Дону на реанимационном автомобиле, сообщил агентству "Интерфакс" замдиректора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

По его словам, состояние у артиста "еще туманное", но он узнает людей. Сейчас рядом с ним его мать и жена. Мартынова уже перевели в обычную палату.

Трагедия произошла во время выступления в "Ойрат-Арене" в Элисте. Мартынов был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации представителей цирка, падение артиста произошло из-за срыва карабина.

Ранее Гаджиев пояснил, что сам карабин был застегнут. Однако для того, чтобы его закрепить, нужно было закрутить страховочную шайбу, чего сделано не было. При этом он добавил, что артисты готовят и закрепляют свое снаряжение сами, не доверяя это никому из сотрудников цирка.

Расследованием причин происшествия занимаются сотрудники СК Калмыкии.