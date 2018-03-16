На набережной в центре Москвы провалился грунт

В центре Москвы в районе Краснохолмской набережной провалился грунт, передает ТАСС. Набережная расположена в Таганском районе на левом берегу Москвы-реки.

Столичные власти просят водителей воздержаться от поездок по Краснохолмской и Шлюзовой набережным на время восстановительных работ.