Солженицына сожалеет о поступке Макрона на Международном книжном салоне

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта не пришел на русский стенд Международного книжного салона в Париже. Это печальная ситуация, отметила вдова писателя Александра Солженицына Наталия Солженицына. Она отметила, что Россия — почетный гость книжного салона.

"Любая критика в состоянии истерии не может быть справедливой", — ответила Наталия Солженицына в ответ на вопрос о ее отношении к критике современной России на Западе.

Книжный салон в Париже открылся вечером 15 марта, напоминает ТАСС. Вопреки планам Елисейский дворец отменил посещение президентом российского стенда.

Открытое письмо с критикой его неподобающего поведения президенту Франции Эммануэлю Макрону отправила директор парижского магазина Globe и директор специализирующегося на современной русской литературе издательства Louison Editions Наталья Тюрин.

"Ваш бойкот стенда России, страны, ставшей в этом году почетным гостем салона в Париже, стал для меня подлинным холодным душем, — написала она. — Вы в вашей программе деятельности президента сделали культуру ее важнейшей составляющей частью. Однако ваше отсутствие в российской части выставки я рассматриваю как совершенно не соответствующее этому заявлению адресованное мне послание".

Она также отметила, что бойкот со стороны Макрона поставил под удар ее инвестиции в 100 тысяч евро в выставку. Во французской столице книжный салон проводится с 1981 года. Это один из ведущих книжных форумов в Европе.

"Хочу подчеркнуть, насколько важно для нас продолжать диалог с интеллигенцией, с писателями, с гражданским обществом России, с ее музыкантами. Они придают силу своему народу. Их нужно чтить и защищать", — отметил Макрон, отказавшись посетить русский стенд на Парижской книжной выставке из-за обвинений России в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери – российской гражданки Юлии.

Москва категорически отвергает обвинения в своей причастности к отравлению. МИД России потребовал консульский доступ к пострадавшей россиянке, а также предоставить данные расследования. Однако, вопреки Конвенции о запрете химического оружия, Лондон расследование засекретил. В Москве это вызвало встречные подозрения о том, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом "Новичок", который был произведен или хранился в британской лаборатории "Портон-Даун". Лаборатория находится всего в 13 километрах от той самой скамейки у торгового центра, на которой были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль.