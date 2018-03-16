Новосибирец выбросил жену на помойку за плохое поведение

На неожиданный педагогический прием отважился житель Новосибирска, уставший от разгульного поведения супруги. Вернувшись домой и застав ее в состоянии наркотического опьянения, мужчина попросту отнес жену на мусорку, где и оставил. Очевидец снял на видео сидящую в контейнере женщину.

Списанную в утиль горожанку заметили на улице Горького. "Плакала сидела в истерике, она сама была в шоке от случившегося. А полицейский там мальчишка молодой стоял. Я говорю: "А вы чего её не вытаскиваете?". Он говорит: "Скорая приедет, будем вместе вытаскивать, один не смогу". Вроде женщина-то приличная", — рассказал НГС автор ролика, уточнив, что она была босиком.

Сама пострадавшая ничего толком объяснить не могла, но ситуация прояснилась благодаря соседям. По их сведениям, женщина пристрастилась к наркотикам и вела разгульный образ жизни, игнорируя угрозы со стороны спутника жизни. Утром 16 марта терпение мужчины лопнуло — он выставил жену из квартиры, а потом отвел ее на мусорку.

Местные жители указывают, что женщина не решалась выбраться из бака, так как ее благоверный находился неподалеку и наблюдал за процессом перевоспитания, пока на место не прибыла карета скорой помощи.

После оказания помощи женщину отпустили, но о дальнейших ее действиях никакой информации нет.