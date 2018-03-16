Полузащитник ЦСКА Головин - лучший футболист недели в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим футболистом недели в Лиге Европе. В Лиге чемпионов в аналогичной номинации победил лидер "Барселоны" Лионель Месси.

Александр Головин победил в зрительском опросе, проводимым УЕФА, после того, как ЦСКА обыграл в гостях французский "Лион" с результатом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. За Александра проголосовали 89% участников опроса. Головин забил один из трех мячей. В опросе 21-летний футболист сборной России опередил нападающего "Атлетико" Фернандо Торреса, полузащитник "Лацио" Лукаса Лейву и нападающего "Виктории" Марека Бакоша.

В Лиге чемпионов игроком недели признан Лионель Месси, забивший два мяча в ворота "Челси". Аргентинец набрал 79% голосов. На втором месте нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер, третьим стал Томас Мюллер из "Баварии".