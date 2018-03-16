Украина решила разорвать программу экономического сотрудничества с Россией

Кабмин Украины настроен разорвать программу экономического сотрудничества с Россией от 2011 года. Об этом сообщил премьер-министр Украина Владимир Гройсман. По его словам, он уже дал соответствующее поручение.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия, — цитирует Гройсмана "Интерфакс". — Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться".

Гройсман заявил, что Украина будет делать все возможное, чтобы Россия "платила высокую цену за агрессию в Украине".

В свою очередь генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выигравших в этой истории не будет: разрыв экономического сотрудничества скажется как на Украине, так и на России. "Здесь чистая политика, — цитирует Нефидова РИА Новости. — Это как – "выколю себе глаз, чтобы у тещи зять был кривой". Кто больше пострадает? Наверное, украинская экономика, которая была поставщиком большого количества комплектующих для России".