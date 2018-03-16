Порошенко сменил АТО на ОСС и поставил Наева во главе

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Ситуация на Украине 35 минут назад
Порошенко сменил АТО на ОСС и поставил Наева во главеЧитайте нас в Telegram
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил".
Как передает РИА Новости, об этом он сообщил на брифинге, трансляцию вели украинские телеканалы.
По словам Порошенко, теперь руководство операции переходит к вооруженным силам Украины, а командующим Объединенными силами он назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева – заместителя начальника Генштаба армии страны с 7 марта 2018 года.
Президент проинформировал общественность, что поставил перед Наевым задачу укрепить вооруженные силы Украины настолько, чтобы они могли не только отражать атаки агрессора, но и наступать – в Донбассе.
До своего назначения Наев проходил службу в должности начальника штаба — первого заместителя командующего Сухопутными войсками вооруженных сил Украины.
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