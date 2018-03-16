На доме Немцова открыли мемориальную доску

Памятная доска Борису Немцову установлена на доме в Москве, где он жил. С просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину об установке мемориальной доски на доме 3 по Малой Ордынке обращалась кандидат в президенты от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак.

На церемонии установки мемориальной доски Немцову Ксения Собчак отметила, что к дому Немцова может всегда прийти почтить его память любой человек, независимо от политических убеждений. Собчак пообещала продолжать бороться за память о Немцове, "увековеченную и на мосту, и на месте его работы, и везде, где это будет возможно", сообщает ТАСС.

В сентябре 2017 года на доме Немцова уже была установлена доска в память о политике по инициативе муниципального депутата района Замоскворечье Сергея Маркова. Но мэрия Москвы и представители Мосгорнаследия заявили, что памятная доска появилась на доме политика без согласования. Они пообещали демонтировать памятную доску, а причастных к ее появлению физических и юридических лиц привлечь к административной ответственности.

Памятная доска провисела тогда всего пять дней. Ее сорвали активисты движения SERB. Теперь все сделано по закону.

Борис Немцов был убит килером на Большом Каменном мосту в Москве 27 февраля 2015 года.