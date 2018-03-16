Без светофоров и пробок: новая эстакада открылась на Симферопольском шоссе

Новая и стратегически важная эстакада открылась в Щербинке. Над Варшавским шоссе появился удобный разворот в сторону центра Москвы. Теперь водителям не придется терять время в длинных пробках. И это — только первый этап масштабной реконструкции. Как меняется схема движения?

Кто-то сигналит, кто-то показывает большой палец, поднятый вверх: и без слов понятно, как водители рады открытию новой эстакады.

— Конечно, ждали! Что на переезде мост, долго ждали. Этот тоже. Безусловно, лучше станет!

Эстакаду протяженностью 600 метров над Симферопольским и Варшавским шоссе строили полгода. Традиционно первой под звуки клаксонов на мост заехала колонна грузовиков. Рабочие сняли с дорожных знаков пленку, и разворотом смогли воспользоваться остальные водители.

Чтобы добраться из Щербинки до центра Москвы, водителям приходится разворачиваться — без этого никак. Раньше они делали это на светофоре, ждали стрелку, стояли в пробках. Теперь есть эстакада.

Сверхзадача — избавить от пробок участок в районе Щербинки, где Варшавское шоссе переходит в Симферопольское. Разворотная эстакада — только часть глобального проекта реконструкции. Здесь расширяют дорожное полотно до четырех полос в обе стороны и строят тоннель на пересечении Симферопольского шоссе и обводной дороги на Подольск.

"Тоннель закончен на 50 процентов, планируем в четвертом квартале запустить движение. Это позволит разгрузить перекресток Симферопольского шоссе и Железнодорожной улицы, и это даст возможность проехать без светофоров, получается, от Мелитопольской улицы до города Подольска", — рассказал представитель генерального подрядчика Алексей Бобров.

Так же здесь появятся шесть пешеходных переходов — четыре надземных и два подземных. Это позволит практически полностью избавить магистраль от светофоров.

"В прошлом мы запустили железнодорожную эстакаду, сейчас запускаем эстакаду через Варшавку. И в целом целый ряд объектов на Варшавке в этом районе будет закончен в этом году, что улучшит, конечно, связанность между разными частями города и улучшит движение по Варшавке", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Остальные работы по реконструкции участка планируют завершить к лету этого года.