Лазер против астероида: наши ученые знают, как защитить Землю

Российские ученые первыми в мире научились бороться с астероидами. Об этом пишут ведущие научные журналы. Специалисты из МФТИ создали модель космического объекта и уничтожили ее с помощью лазера. Эксперимент позволил вывести точную формулу, удар какой силы нужен для разрушения того или иного астероида в космосе. Также ученые поняли, что эффективнее всего бить по углублениям в небесном теле.

Вывод такой: для уничтожения среднего 200-метрового астероида понадобится ядерная ракета мощностью 3 мегатонны тротила. Взрыв развалит метеорит на мелкие и уже неопасные осколки. Наши ученые доказали: это единственный эффективный способ обезопасить Землю от угроз из космоса.

Кстати, для опытов использовали обломки метеорита, который упал в Челябинской области пять лет назад. Тогда этот всего 20-метровый астероид вызвал множество разрушений, к врачам обратились больше тысячи человек, а ущерб превысил миллиард рублей. Если бы метеорит был больше — а самые огромные из них могут достигать 900 километров в длину — то мог бы вызвать цунами и огненные смерчи, и просто уничтожить всю жизнь на нашей планете.

По данным астрономов, в ближайшие сто лет к Земле приблизятся больше 800 потенциально опасных астероидов. И хочется надеяться, что систему их разрушения, разработанную российскими учеными, все же не придется применять на практике.