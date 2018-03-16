Депутатов обяжут сдавать оружие при входе в Раду

Депутатов Верховной рады обяжут сдавать оружие при входе в здание парламента.

Как передает ТАСС, об этом рассказал член регламентного комитета Владимир Арешонков по итогам встречи со спикером украинского парламента Андреем Парубием.

Эта беседа состоялась после того, как 15 марта депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что призналась, что пришла в зал заседаний с наградным оружием, которое ей вручил Парубий после возвращения из России, где ее судили за убийство журналистов.

По словам Савченко, она имеет право носить пистолет как офицер.

Арешонков признал, что парламентарии могут проносить оружие в сессионный зал и считает их адекватными людьми, получившими его законным путем.

"Но нужно учитывать разные настроения, в том числе психологические моменты", — подчеркнул он.

Сейчас при входе в парламент депутаты обязаны проходить через металлодетектор. Но при срабатывании на что-то металлическое, в том числе и на оружие, они не обязаны показывать охранникам, что приносят.

Арешонков заявил, что будут внесены изменения в эти правила, с тем, чтобы народные слуги сдавали вещи, которые приносят в Верховную раду.

"Чтобы избегать возможности использования оружия", — сообщил член регламентного комитета, напомнив, что ранее в сессионный зал депутаты уже проносили дымовые шашки.