It’s Time - Vladimir Putin Calls Russian Citizens Out to the Polling Stations This Sunday

It’s Time - Vladimir Putin Calls Russian Citizens Out to the Polling Stations This SundayЧитайте нас в Telegram
On Thursday the Russian president has also addressed the Russian people. He called everyone to go to the polling stations this Sunday to make their choice.
Vladimir Putin: "Dear citizens of Russia! Dear friends! On the 18th of March, this upcoming Sunday, the Russian presidential election will take place. As the current President of the Russian Federation, I consider it be very important to address you before the election. Under the Constitution of this country, the only source of power is the people. There is a great meaning in those words, in this legal wording. It is the will of the people, the will of each Russian citizen, that decides which direction this country will go. It decides the future of Russia, of our children. Whom to cast a vote for, how to exercise the right to vote freely, is the individual decision of every person. But to avoid this decision means that this key choice will be made without your opinion. We have always shaped our own fate in Russia. We acted like our conscience told us to, our understanding of truth and justice, our love towards the motherland. That is our world-famous national trait. I'm sure that each of us thinks and is concerned with the future of this country. That's why I'm addressing to you, asking you to come to the polling stations this Sunday.
Exercise your right to choose the future of the great and beloved Russia".
Сейчас
На заводе по утилизации боеприпасов в ФРГ прогремел взрыв
Картина дня
-
Путин позвал россиян на выборы
- "Особо ценный агент MI6": кто мог отравить бывшего сотрудника ГРУ и его дочь
- Лавров о британском министре: симпатичный, образования не хватает
- Туристы из России пострадали на канатной дороге в Грузии
- Савченко попала в черный список "Миротворца"
Самое читаемое
-
The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане
- Муж-ювелир оказался садистом: фотомодель рассказала о своем побеге
- "Заткнулись на 20 лет". Жириновский напомнил Британии о двух ракетах
- Гарем полковника Захарченко делит его деньги и имущество
- Маньяк казнен через 34 года после вынесения приговора
Авто.Вести.Ru
-
Новый BMW X4: известны цены в России!
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
- В России изменится дорожная разметка
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Угрозы дипломатам и предложения заткнуться
- Москва простилась с Олегом Табаковым
- Савченко хотят лишить неприкосновенности
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
США обвинили Россию в кибератаках на объекты энергетики
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
- В Instagram добавят видеозвонки
Вести-Москва
-
Новая эстакада открылась на Симферопольском шоссе
- Из ювелирного салона вынесли драгоценностей на 50 миллионов
- "Зарядье" и "Лужники" - в числе лучших на архитектурном конкурсе в Каннах
- Москвичам расскажут, как правильно сдавать жилье болельщикам
- Выходные в городе
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Неполярное сияние: любители помогли учёным понять природу загадочного свечения
- Молоко утконоса: неожиданное оружие в борьбе с супербактериями
- В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за богачей
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"