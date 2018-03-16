На заводе по утилизации боеприпасов в ФРГ прогремел взрыв

Взрыв в городе Люббен на заводе по утилизации боеприпасов в федеральной земле Бранденбург. Один человек легко ранен, еще один — пропал без вести. Взрыв повредил часть одного из зданий предприятия по утилизации боеприпасов. После этого на месте происшествия возник пожар.

Территория вокруг предприятия оцеплена. Над заводом барражирует вертолет, сообщает РИА Новости. Угроза дальнейших взрывов сохраняется. Спасатели пока не рискуют проникать внутрь поврежденного огнем и взрывом здания.

Сотрудники завода были эвакуированы. Также в зону эвакуации попал находящийся рядом с предприятием детский сад.

На территории предприятия обычно утилизируются боеприпасы, взрывчатые вещества и пиротехника. Опасные предметы на утилизацию доставляется на завод грузовиками и железнодорожным транспортом. В ноябре 2002 года здесь уже был мощный взрыв. Тогда погибли три сотрудника предприятия.