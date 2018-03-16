Убийство Глушкова: Лондон молчит в ответ на запрос Москвы

Посольство РФ не располагает информацией касательно расследования смерти экс-заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, поскольку британская сторона на запросы диппредставительства не отвечает.

Как передает РИА Новости, об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

По его словам, также как в случае с отравлением Сергея Скрипаля, это является нарушением Венской конвенции по консульскому доступу.

Он сообщил, что сразу после информации о смерти Глушкова, посольство направило официальную ноту, но ответа так и не дождалось.

Яковенко рассказал, что, несмотря на "неприемлемое поведение Великобратании", посольство будет оказывать давление на Форис-офис – ведь речь идет о смерти гражданина России.

16 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота", хотя обязан был это сделать.

Скотланд-Ярд считает, что компаньона Бориса Березовского 68-летнего бизнесмена Николая Глушкова убили в Лондоне.