Попавшие в ДТП музыканты "Пикника" - в состоянии средней тяжести

Состояние средней тяжести. Так главврач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина оценила здоровье попавших после ДТП в больницу музыкантов рок-группы "Пикник". Согласия давать подробную информацию про состояние их здоровья музыканты не давали, добавила врач.

Авария с музыкантами произошла на 50-м километре автодороги "Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума", напоминает РИА Новости. Здесь на полосу встречного движения выехал водитель легковушки Honda. Здесь иномарка столкнулась с грузовиком КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen Multivan музыкантов.

С места происшествия были госпитализированы семь человек. Это водители Honda и Volkswagen, а также пятеро представителей рок-группы, направлявшихся на концерт в Рязань. Концерт отменен. Один из пострадавших членов музыкального коллектива уже выписан из больницы на амбулаторное долечивание. Глава рязанского областного Минздрава Андрей Прилуцкий заверил, что при необходимости готов организовать доставку пациентов в Рязань для оказания специализированной медицинской помощи.

Следующее выступление "Пикника" должно пройти в калининградском театре "Янтарь Холл" 25 марта. Его проведение зависит от того, смогут ли музыканты восстановиться после ДТП.

Рок-группа "Пикник" основана в Ленинграде в 1978 году. Известность рок-музыканты получили с приходом в группу солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году. В состав группы входят ударник Леонид Кирнос, бас Марат Корчемный и Станислав Шклярский — клавишные.