Кубок Гагарина. "Трактор" обыграл "Салават Юлаев" в Уфе

Матчем в Уфе началась четвертьфинальная серия Кубка Гагарина между местным "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором". Гости выиграли 2:1 и повели в серии 1:0. Прекрасный матч провел чешский вратарь "Трактора" Павел Францоуз.

Пять минут понадобилось "Трактору", чтобы забросить первую шайбу в матче и всей серии. Нападающий гостей Андрей Пеньковский получил шайбу на пятачке и отправил ее между щитков вратаря Бена Скриверса. Этот гол оказался единственным в первом периоде.

Сразу после первого перерыва "Трактор" развил успех – численное преимущество реализовал Виталий Крацов. Уфимцев не устраивала перспектива домашнего поражения. Они предприняли усилия для спасения игры. И еще до конца второго периода Илья Зубов отыграл один гол. После двух периодов – 2:1 в пользу "Трактора".

Третий период прошел при огромном преимуществе "Салавата", но все усилия уфимцев сводил на нет превосходно игравший вратарь челябинцев Павел Францоуз. Не помогла хозяевам замена вратаря на шестого полевого игрока. "Трактор" удержал победный счет 2:1 и повел в серии 1:0. Следующий матч пройдет в субботу, также в Уфе.