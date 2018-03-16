В Бруклине облили краской пункт голосования на выборах президента РФ

В Нью-Йорке, в районе Бруклин, облили краской пункт голосования на выборах президента России. Об этом сообщила российская дипмиссия в своем Twitter. Речь идет о фасаде здания, по адресу 3159 Coney Island Avenue, где расположено кафе Village, в котором 18 марта будет открыт пункт голосования для граждан России.

По информации РИА Новости, на стене здания было размещено рукописное объявление о проведении голосования 18 марта. В консульстве расценили это как "варварский акт вандализма".

В день выборов безопасность помещений для голосования будет обеспечиваться совместно с департаментом полиции Нью-Йорка с выставлением усиленных полицейских постов, заверили также в российском дипведомстве.

Выборы президента России состоятся 18 марта.