В Донбассе Порошенко рассуждал о шоке и ударе в спину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разоблачение подготовки теракта в Киеве шокировало даже тех, "кто повидал всякое в своей жизни".

Как передает РИА Новости, свое заявление он сделал в ходе поездки в Донбасс.

Порошенко признался, что у него вызвало шок намерение депутата Верховной рады Надежды Савченко совершить теракт в стенах украинского парламента.

Во всяком случае, именно в этом обвинил ее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который попросил Раду дать согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, включая задержание и арест.

В ответ Рада исключила Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Сама она несколько дней находилась за границей, а 15 марта была на допросе в СБУ как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве.

После это Савченко явилась на работу в Раде с пистолетом и гранатами, чем вызвала ажиотаж у коллег.

Всё это крайне возмутило Порошенко, который сообщил, что хотел бы заверить армию в том, что у нее есть надежный тыл. "Я никому не позволю ударить в спину путем масштабной дестабилизации в стране", — заявил президент Украины.