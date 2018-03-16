В Донбассе Порошенко рассуждал о шоке и ударе в спину

Тема:
Ситуация на Украине 31 минута назад
В Донбассе Порошенко рассуждал о шоке и ударе в спинуЧитайте нас в Telegram
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разоблачение подготовки теракта в Киеве шокировало даже тех, "кто повидал всякое в своей жизни".
Как передает РИА Новости, свое заявление он сделал в ходе поездки в Донбасс.
Порошенко признался, что у него вызвало шок намерение депутата Верховной рады Надежды Савченко совершить теракт в стенах украинского парламента.
Во всяком случае, именно в этом обвинил ее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который попросил Раду дать согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, включая задержание и арест.
В ответ Рада исключила Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Сама она несколько дней находилась за границей, а 15 марта была на допросе в СБУ как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве.
После это Савченко явилась на работу в Раде с пистолетом и гранатами, чем вызвала ажиотаж у коллег.
Всё это крайне возмутило Порошенко, который сообщил, что хотел бы заверить армию в том, что у нее есть надежный тыл. "Я никому не позволю ударить в спину путем масштабной дестабилизации в стране", — заявил президент Украины.
Ранее по теме
-
Депутатов обяжут сдавать оружие при входе в Раду1 час назад
-
Порошенко сменил АТО на ОСС и поставил Наева во главе2 часа назад
-
Депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко в очередной раз поколотили19 часов назад
-
Савченко хотят лишить звания Героя Украины и депутатской неприкосновенности23 часа назад
-
Украина хочет денонсировать договор о дружбе с Россией1 сутки назад
-
Парламент Крыма: Украина сама попросит прощения за все, что натворила на полуострове4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Граждане РФ не смогут проголосовать на Украине
- СКР возбудил уголовное дело о покушении на дочь Скрипаля
- ДТП с "Пикником": ближайший концерт отменен
- Туристы из России пострадали на канатной дороге в Грузии
- Порошенко завершил АТО ради новой операции в Донбассе
Самое читаемое
-
The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане
- Муж-ювелир оказался садистом: фотомодель рассказала о своем побеге
- "Заткнулись на 20 лет". Жириновский напомнил Британии о двух ракетах
- Гарем полковника Захарченко делит его деньги и имущество
- Маньяк казнен через 34 года после вынесения приговора
Авто.Вести.Ru
-
Новый BMW X4: известны цены в России!
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
- В России изменится дорожная разметка
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Угрозы дипломатам и предложения заткнуться
- Москва простилась с Олегом Табаковым
- Савченко хотят лишить неприкосновенности
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
США обвинили Россию в кибератаках на объекты энергетики
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
- В Instagram добавят видеозвонки
Вести-Москва
-
Лазер против астероида: наши ученые знают, как защитить Землю
- Новая эстакада открылась на Симферопольском шоссе
- Из ювелирного салона вынесли драгоценностей на 50 миллионов
- "Зарядье" и "Лужники" - в числе лучших на архитектурном конкурсе в Каннах
- Москвичам расскажут, как правильно сдавать жилье болельщикам
- Выходные в городе: еда, краски Востока и ирландские танцы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Неполярное сияние: любители помогли учёным понять природу загадочного свечения
- Молоко утконоса: неожиданное оружие в борьбе с супербактериями
- В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за богачей
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"