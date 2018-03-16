Новый фейк: Минобороны РФ опровергло авиаудары в Восточной Гуте

Сообщения о российских авиаударах по Восточной Гуте — это очередной фейк, заявили в Минобороны России. Российская авиация никаких боевых задач в этом районе не имела и не выполняла, заверил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

О бомбардировке Восточной Гуты российской авиацией заявили представители британской "Обсерватории по правам человека в Сирии", сообщает "Интерфакс". При этом Минобороны России 16 марта в прямом эфире весь день транслировали выход мирных жителей из Восточной Гуты. При этом никаких военных столкновений и обстрелов зафиксировано не было.

Российские военнослужащие Центра примирения обеспечивали работу гуманитарных коридоров, оказывали помощь мирным жителям и вели переговоры с лидерами вооруженной оппозиции о прекращении обстрелов мирных жителей. "При этом вся эта деятельность осуществляется на глазах у большого количества представителей СМИ, в том числе из западных стран", — подчеркнул Игорь Конашенков.

При этом Восточную Гуту покинули более 16 тысяч человек. Онлайн-трансляция этого велась как с земли, так и с беспилотных летательных аппаратов.

Первая гуманитарная пауза вступила в действие в Восточной Гуте 27 февраля. С того времени было в Сирии объявлено 18 гумпауз. Боевики в Восточной Гуте регулярно пытаются сорвать проведение гуманитарных пауз, обстреливая гуманитарные коридоры и атакуя пытающихся покинуть анклав местных жителей. Однако на фоне выхода мирных граждан из блокированного анклава и перехода его в руки сирийских военных эти попытки оказываются тщетными. Из Восточной Гуты непримиримые боевики регулярно обстреливают ракетами и из минометов сирийскую столицу.