Проскользнули под носом. Российские подводники рассказали, как ходили у самых границ США

Российские подводные лодки смогли почти вплотную подойти к берегам США и остаться незамеченными. Правда, морских границ Соединенных Штатов они не нарушали. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал командир дивизии субмарин Сергей Старшинов. Он добавил, что эта операция проводилась в рамках учений, но не уточнил, когда и в каком месте. Российские подводники успешно выполнили боевую задачу и вернулись на базу.

В свою очередь, начальник штаба дивизии Павел Булгаков отметил, что в тренировке принимали участие подлодки проекта "Щука-Б". И подходили они к одной из баз американского ВМФ.

"Щука-Б" – это многоцелевая атомная подлодка. Ее основные задачи – уничтожение вражеских кораблей и объектов на берегу. Поэтому кроме торпед в арсенал подводного крейсера входят 28 крылатых ракет "Гранат". Хотя есть данные, что их заменят на новейший комплекс "Калибр".

Водоизмещение субмарины – более 8 тысяч тонн, длина – 113 метров, а ширина – свыше 13 метров. Экипаж – 73 человека.

Конструкторы "Щуки-Б" уделили много внимания ее незаметности. Подлодка покрыта слоем гидроакустической резины, которая поглощает излучение сонаров противника. Кроме того, все внутреннее оборудование амортизировано. Это сделано для того, чтобы вибрация от него не передавалась корпусу, и подлодка как можно меньше шумела.