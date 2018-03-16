Разговор с медиками: развитие здравоохранения станет приоритетом

Администрация президента начинает подготовку новой редакции "майских указов", с учетом тех ориентиров, которые сейчас стоят перед страной. Об этом Владимир Путин заявил в Петербурге, где он занимался вопросами здравоохранения. Президент побывал в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова и лично увидел, как оказывается высокотехнологичная медпомощь. О проблемах медиков глава государства поговорил с самими медиками.

Самая большая операционная в стране, современное оборудование, можно одновременно делать разные виды операций. У Сергея Панова — проблемы с сосудами, он едва ходит, даже 50 метров даются с трудом. Пациент — на операционном столе. Обычная операция длится порядка пяти часов: общая анестезия, несколько разрезов, полгода на реабилитацию, но здесь — иной подход.

"Это малоинвазивная хирургия, местная анестезия и операция порядка полутора часов, — рассказывает главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела сосудистой и интервенционной хирургии НМИЦ имени Алмазова Михаил Чернявский. — Мы используем ушивающие устройства, которые позволяют пациенту вставать через 3-4 часа. Пациент завтра может уже вернуться к своей обычной жизни. И все время в сознании".

Операции такого уровня сложности в центре имени Алмазова делают постоянно, рассказывают главе государства. Здесь работают более пяти тысяч медиков.

Уникальная лаборатория Института молекулярной биологии и генетики, где изучают генетические причины развития врожденных заболеваний у детей. Персонифицированная диагностика и индивидуальная стратегия лечения. Сегодня центр объединяет семь научных институтов. Здесь не просто делают сложнейшие операции, но и проводят исследования. А также готовят молодых медиков, изначально ориентируясь на самые высокие стандарты. Но такой уровень медицинских технологий должен стать стандартом для всей страны.

В Послании президент особо подчеркнул: медицина — один из приоритетов, и изменения за последние годы произошли в самых разных сферах, например, в области сердечно-сосудистой хирургии. Владимир Путин подчеркивает: за последнее время у него было много встреч со специалистами самых разных профессий — и вот теперь разговор с медиками.

Пример бурного развития медицины — строительство перинатальных центров. Только за последний год открылось 9 центров по всей стране. Как результат — каждый год в России выживает на тысячу детей больше. Деньги на развитие медицины предусмотрены.

Уровень медицины — не только новое оборудование, но и зарплата медиков. Одна из наиболее острых и обсуждаемых тем обязательность вакцинации. Последние годы резко активизировались противники прививок, говорят медики, а в итоге возникает реальная угроза жизни детей.

Отечественное здравоохранение должно активнее переходить на цифру! И это не только телемедицина. Даже бумажные карточки в регистратуре — уже вчерашний день. Проект цифровизации подготовлен, правительство должно рассмотреть его до 1 апреля.

В переоснащенных клиниках должно появляться современное оборудование. Поставлять его могли бы многие отечественные предприятия, в том числе оборонные — уникальные технологии вовсю могут использоваться на гражданке. И значит руководители предприятий должны активнее сотрудничать с медиками. А в центре имени Алмазова в Петербурге в следующем году должно начаться строительство научно-образовательного комплекса, где будут готовить специалистов, разбирающихся в генной и клеточной терапии, виртуальной хирургии и даже молекулярно-генетической диагностике. Строительство должно завершиться к 2023 году.