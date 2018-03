Истерика и паника в Лондоне: Великобритании не нравятся встречные вопросы о "Новичке"

В Великобритании начали расследование убийства бизнесмена Николая Глушкова. Скотланд-Ярд официально подтвердил то, что близкий друг и деловой партнер Бориса Березовского был задушен. Тем временем из Лондона продолжают звучать заявления, которые уже напоминают истерику. Вслед за министром обороны, предложившим России отойти и заткнуться, сорвался глава британского МИД Борис Джонсон, обвинивший в применении газа ни больше, ни меньше — Кремль.

Организация по запрещению химического оружия официально заявила, что у нее нет никаких сведений о нервно-паралитическом веществе под названием "Новичок", о котором уже несколько дней твердит британское правительство.

"Нет данных о том, что нервно-паралитические отравляющие вещества группы "Новичок" были заявлены какой-либо стороной, подписавшей конвенцию о запрещении химоружия", — заявили в международной организации.

Представитель России в этой организации Александр Шульгин подтвердил, что в Российской Федерации никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе с таким названием.

"Но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так, этим именем — "Новичок". Поэтому можно говорить о Великобритании и о США, где такое вещество разрабатывалось, и вполне может быть так, что это вещество было использовано из этих арсеналов, из этих запасов", — предположил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Сверхсекретная лаборатория министерства обороны Великобритании "Портон-Даун". Отсюда, по утверждениям британского правительства, поступила информация о том, что для отравления в Солсбери был использован именно "Новичок". Возникает вопрос: если здесь знали о существовании такого вещества, то почему не сообщили о нем в Организацию по запрещению химического оружия, а держали эту информацию в секрете?

"Лаборатория "Портон-Даун" по существу классифицировала это вещество, присвоила ему конкретный номер А234. У нас есть встречные вопросы: не производилось ли это вещество А234 в самой этой лаборатории?" – спрашивает чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Вместо предъявления доказательств, Лондон перешел на оскорбления.

"Это не русофобия! Наши претензии к Кремлю и Путину, — заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. – И к его решению. Потому что это, вероятно, его решение – применить нервно-паралитический токсин на улицах Великобритании, на улицах Европы. Впервые со времен Первой мировой войны".

Джонсону тут же ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей) ничто иное, как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение",- отметил Песков.

Токсичная тема полностью уничтожила границы приличий для членов британского кабинета. Они даже соревнуются, кто из них грубее. Накануне отличился министр обороны Гэвин Уильямсон.

"То, что сделала Россия в Солсбери, возмутительно и ужасно! – заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильмсон. – Мы предприняли ответные меры! По большому счету, России просто нужно уйти и заткнуться!"

"Такой симпатичный молодой человек, — отозвался о британском военном министре глава российского МИД Сергей Лавров. – Наверное, ему тоже хочется войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй – highly possible – главный аргумент в отношении вины России, у него, значит, — Russia should go away and shut up. Может, ему образования не хватает. Я не знаю!"

Лидер оппозиции Джереми Корбин настаивает на том, чтобы британское правительство не делало выводы до окончания расследования.

"То, что мы бежим впереди доказательств, которые в данный момент собирает полиция, на фоне перевозбужденной атмосферы в парламенте не служит ни правосудию, ни национальной безопасности", — подчеркнул лидер оппозиции Джереми Корбин.

В Лондоне готовятся к отъезду 23 российских дипломата, которые должны покинуть Великобританию на следующей неделе.

Для российского посольства это почти 40 процентов дипсостава. Все это происходит накануне выборов президента России, а посольство в Лондоне — это избирательный участок. Тем не менее, здесь утверждают, что голосование, несмотря на не просто необычное, а чрезвычайное положение, пройдет в обычном режиме, в установленные российским законом часы.