Сирийцы покидают Восточную Гуту, несмотря на атаки боевиков

Восточную Гуту покинули еще пять тысяч мирных жителей. Люди продолжают идти, даже несмотря на провокации со стороны боевиков, которые пытаются не выпускать никого из этого района. По старикам, детям и женщинам стреляют снайперы, бьют минометы.

На второй день работы гуманитарного коридора Хамурия поток мирных граждан, которые покидают Восточную Гуту, не иссякает. Старики, женщины, дети — кто пешком, кто на машинах. Несмотря на то, что по людям работают снайперы террористов, сегодня ожидается выход 20 тысяч человек.

Многие выходят на пункт пропуска с пулевыми или осколочными ранениями. Кроме снайперов по коридору каждую минуту бьют минометы и артиллерийские орудия боевиков. Вот примерно в километре виднеется дым от разрывов снарядов.

Тех, кто ранен тяжело, стараются вывозить на скорых. Под огонь снайперов попадают и сирийские военные, которые вместе с российскими обеспечивают безопасность гуманитарной операции. Большинство людей истощены. "Я не помню, когда ел последний раз, — говорит Бадр Ибрагим. — Еды в нашем поселке практически и не было. Все, что привозили гуманитарные конвои, боевики забирали себе".

На пункте пропуска людей стараются накормить — шаурма и две бутылки воды в руки. С пункта пропуска людей увозят в центр временного размещения в городке Эд Дуэр. Там их ждет горячее питание и медицинская помощь. Покинуть анклав боевиков и оказаться в безопасности за последние сутки захотели еще несколько десятков тысяч человек.

В течение дня огневые точки террористов возле пункта пропуска Хамурия удалось подавить. После этого поток мирных жителей из Восточной Гуты стал поистине нескончаемый.