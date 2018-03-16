Что скрывает "Портон-Даун": отравление Скрипалей произошло рядом с секретной базой

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Отравление Скрипаля 33 минуты назад
Что скрывает "Портон-Даун": отравление Скрипалей произошло рядом с секретной базойЧитайте нас в Telegram
Украинская полиция не даст гражданам России проголосовать в день президентских выборов, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков. По его словам, будет закрыт доступ ко всем четырем избирательным участкам — в посольстве России в Киеве, а также в консульствах в Одессе, Харькове и Львове. А в российском посольстве в Лондоне, где несмотря на сокращение штата должно 18 марта состояться голосование, провожают дипломатов. Сотрудники покидают Британию по приказу премьера Терезы Мэй, которая в качестве причины назвала инцидент с Сергеем Скрипалем и его дочерью. Сейчас пострадавшие, как сообщается, находятся в больнице в Солсбери.
В окружной больнице Солсбери и находится бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба — в реанимационном отделении, в критическом, но стабильном состоянии. И сегодня от мастерства врачей зависят не только жизни людей, но и международная обстановка. Выздоровевшие Сергей и Юлия, возможно, смогут прояснить — что же произошло?
"Особо ценный агент MI6", — так экс-полковника называют британские СМИ. Однако какой-то особенной охраны у него нет — ни вокруг госпиталя, ни внутри, около отделения интенсивной терапии. Сам Солсбери никак не вернется к нормальной жизни — все еще оцеплены ресторан и паб, куда заходили Сергей и Юлия, и сам парк, где их и нашли на скамейке.
"Это невероятно, все, что я могу сказать. Трудно поверить, что это происходит", — говорит Шарлин Матчем.
- Но все медиа обвиняют Россию?
"Да. И я не хочу ничего комментировать здесь, и не могу сказать, что все наоборот. Я государственный служащий, вы понимаете", — продолжает Шарлин.
Теперь СМИ смакуют подробности отравления сомнительной достоверности.
Эксперты уже опровергли версию газеты The Telegraph о том, что кто-то мог подложить яд в чемодан Юлии Скрипаль еще в Москве.
Известно, что у яда "Новичок" — резкий запах и мгновенное действие. На все вопросы, которые возникают к обвинениям в адрес России, ответ одинаково гибкий — все это "весьма вероятно". А такой логике реальные доказательства и не нужны.
"Очень сложно представить какое-либо другое правдоподобное объяснение. Я ,конечно, сам мало разбираюсь в вопросах политики, но вижу, что это то мнение, которое очень многие выражают, в том числе и главы государств", — уклончиво говорит Оливер Джонс.
А ведь вопросов к так называемому "расследованию" задать можно немало. Например, про лабораторию "Портон-Даун", которая по совпадению находится в 13 километрах от Солсбери.
Оборонная лаборатория науки и техники — один из самых охраняемых объектов Соединенного Королевства. Даже останавливаться здесь запрещено без соответствующего разрешения. Начиная с Первой мировой и до самого окончания холодной войны Центр специализировался на разработке нервно-паралитических газов.
За столетнюю историю "Портон-Даун" неоднократно обвинялся в проведении экспериментов на животных и даже на людях. Сегодня среди функций этого центра официально значится "утилизация старых образцов химического оружия", среди которых вполне мог быть и тот самый "Новичок". К тому же, все обвинения Терезы Мэй, которая накануне сама посещала Солсбери, опираются именно на выводы лаборатории "Портон-Даун".
Впрочем, российскому зрителю это название знакомо — в 2004 году здесь же делали экспертизу отравления украинского президента Виктора Ющенко и, конечно, подтвердили так называемый "российский след". За прошедшие 14 лет ничего так и не было доказано.
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