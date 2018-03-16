"Москва книжная" в Париже: что потерял Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался посещать российский павильон на ежегодной книжной ярмарке в Париже из-за ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. В этом году Россия участвует в салоне как почетный гость. Российский стенд называется "Москва книжная" и оформлен разными архитектурными видами столицы.

Впервые за долгое время почетный гость на самом престижном в мире книжном салоне — Россия. В самом центре сразу несколько площадок, которые едва вмещают всех желающих. "Это вполне оправдано, потому что литература разнообразная и интересная не только для русского, но и для французского читателя", — отмечает директор книжного магазина "Глоб" Франсуа Девер.

Здесь все самое лучшее: известная во всем мире классика, интеллектуальное состязание с гроссмейстером Карповым — сеанс одновременной игры в шахматы, мастер-классы, детские ателье, показ фильмов и много общения. Около 40 современных авторов встречаются со своей французской аудиторией.

"Они подходят, и самые частые фразы, которые говорят последние месяцы и даже годы: "вы во всем правы", "вы все правильно делаете", — рассказывает писатель Захар Прилепин. — Они только шепотом про это сообщают, потому что пропаганда, которая сегодня во французских медиа, как сами французы говорят, ничего подобного не было даже в Советском Союзе. Те люди, которые были в Союзе как дипломаты, как туристы или те, кто уехал и живут тут уже лет 20, они говорят, что "это просто тотальная русофобская пропаганда" и литература — это единственное, что может спасти французский разум, рассудок и нашу дружбу".

"Когда кончилась холодная война, у западного мира возникло ложное ощущение, что Россия уже больше вообще не игрок и не важна во всех отношениях, не только в политическом, это большая ошибка", — добавляет президент Фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына.

Неожиданный жест французского президента Эмануэля Макрона, который в мае собирается приехать в Россию. Он планировал провести на нашем стенде больше получаса, но в свете последних политических событий, неожиданно передумал. "Я решил, учитывая международный контекст, не появляться на российском стенде, который является официальным, потому что мы осудили очень жестко атаку, которую провела Россия на британской земле", — пояснил президент Франции.

"Ну, пусть наши французские коллеги прочитают, как наши британские коллеги относились к ним в течение последних 500-700 лет, — прокомментировал это посол РФ во Франции Алексей Мешков. — Хочется понять, чем это все закончится. Давайте пригласим Ле Карре, пусть расскажет".

На стендах с исторической литературой Ле Карре, конечно, нет. Это английский писатель. Настоящее имя Дэвид Корнуэлл, работал в британской разведке. В своих книгах он пишет, что США постоянно нарушают международные нормы и правила, это зло мировой эпохи. А Запад сейчас объединяет животный страх, стоит вопрос его выживания. При этом национальным видом спорта соединенного королевства он называет лицемерие.

Впрочем, для читателей здесь политика все же ушла на второй план. Судя по бесконечному потоку желающих познакомиться с книжными новинками, часто уже переведенными на французский, искусство слова стало главным объединяющим фактором.