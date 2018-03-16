Поручения из зеленой папки Путина выполнены

Власти Астраханской области нашли решения всех проблем из зеленой папки, которую вручил Владимир Путин губернатору региона Александру Жилкину в августе 2017 года по итогам прямой линии с главой государства.

Об этом рассказала "Интерфаксу" начальник управления по работе с обращениями граждан администрации главы региона Анна Дорофеева.

По ее словам, в той папке было 45 обращений, все они урегулированы.

Например, решена проблема вывоза твердых бытовых отходов в Астрахани, увеличена зарплата преподавателей Астраханского технического университета, младшему медперсоналу региональной сферы здравоохранения, отремонтирована школа, возобновлена работа детского сада, нормализовано водоснабжение, организована медицинская помощь жителям в селе Капустин Яр Ахтубинского района, введен в эксплуатацию "долгострой" на бульваре Победы, газифицирован многоквартирный дом на улице Бульварная в Астрахани.

Дорофеева призналась, что наиболее сложной была ситуация с обеспечением земельными участками многодетных семей, ведь этим правом в регионе обладают 5670 семей.

Она подчеркнула, что до конца нынешнего года все они получат участки: в муниципалитетах сейчас их ставят на кадастровый учет и обеспечивают их необходимыми коммуникациями.

15 июня 2017 года состоялся пятнадцатый прямой эфир с Владимиром Путиным. За 3 часа 56 минут президент ответил на 73 вопроса. Всего же ему было задано более двух миллионов вопросов.