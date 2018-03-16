Джонсон отказался жать руку Яковенко

Глава британского МИДа Борис Джонсон отказался жать руку российскому послу Александру Яковенко во время встречи во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства, как того требует протокол. По словам дипломата, министр "всем своим видом демонстрировал свое возмущение политикой России".

К случившему Яковенко отнесся спокойно, потому как отсутствие рукопожатия не помешало ему задать вопросы британскому политику. Например, об киберугрозах, которые прозвучали в местном парламенте в адрес России, уточняет ТАСС. "Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли", — таков был ответ Джонсона.

Отношения между Москвой и Лондоном охладели после отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея и Скрипаля и его дочери Юлии. Без каких-либо разбирательств британские власти обвинили в произошедшем Россию, начали ей угрожать и решили выслать из страны российских дипломатов. Некоторые союзники Великобритании присоединились к этим антироссийским выпадам. В частности, США пригрозили России новыми санкциями. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответ на все это будет выверенным и своевременным. А министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на высылку дипломатов Британией Россия ответит тем же.