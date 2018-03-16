Лондон сообщил Москве о состоянии Скрипаля, но заключение скрыл

Посольство РФ получило ноту из МИД Великобритании с подтверждением, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находится в критическом состоянии, но этой информации недостаточно.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Он посетовал на то, что британцы по-прежнему не предоставляют медицинского заключения и доступа к пострадавших, не дают говорить с врачами.

Яковенко не знает даже, живы ли Скрипали или нет. Как и то, было ли нападение или нет.

"Нам предлагают верить на слово, что абсолютно неприемлемо", — сказал посол, подчеркнув, что дипломатическое давление на англичан будет продолжено, поскольку Юлия Скрипаль является гражданкой России и посольство имеет право знать о ее состоянии здоровья.

Яковенко отметил, что российское давление на Форис-офис дало свои плоды – Великобритания отказалась от ультиматумов в отношении России.