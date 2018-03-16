Фильм "Путин": вторая часть за двое суток собрала более 9 миллионов просмотров

Более 9 миллионов просмотров за двое суток. Вторая часть документального фильма "Путин", которую снял Андрей Кондрашов, бьет рекорды популярности в Интернете. Почти 6 миллионов пользователей посмотрели его в "Одноклассниках", два миллиона — во "ВКонтакте", около двух миллионов — на других сайтах.

В фильме рассказываются малоизвестные детали биографии президента и раскрываются новые подробности исторических событий, в которых участвовал Владимир Путин.

Обе части ленты опубликовал в соцсетях автор и ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев.