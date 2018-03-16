В Великобритании предложили отнять у России домашний чемпионат мира-2018

Член парламента Великобритании Стивен Киннок предложил лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня. Чиновник сказал, что мировое первенство необходимо перенести в другую страну и провести на год позже.

"На мой взгляд мы должны ответственно подойти к вопросу о скоординированном обращении в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или даже страны, – заявил Киннок, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror. – Путин вложил миллиарды рублей в организацию турнира и с его помощью хочет продемонстрировать миру свой режим".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что высокопоставленные чиновники страны приняли решение не посещать чемпионат мира-2018 после того, как был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. В ФИФА в ответ на это заявление сказали, что их не интересует состав английской делегации на турнире. Впрочем, в организации все же обеспокоены общей ситуацией вокруг возможного бойкота чемпионата мира.