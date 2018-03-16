В Москве на улице поймали волчицу в ошейнике

На улице на окраине Москвы поймали чистокровную волчицу в ошейнике. Животное сопротивления не оказывало и было передано Центру реабилитации диких животных. Позже волчицу осмотрят. Судя по внешнему виду, с ней все в порядке, истощения и очевидных проблем со здоровьем нет.

Как отмечает РИА Новости, ранее в Зеленограде нашли самца рыси, на котором тоже был ошейник. Людей зверь не боялся. Его хозяин так и не объявился.