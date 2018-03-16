Карякин завершил ничьей партию против Лижэна на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин на проходящем в Берлине турнире претендентов Международной шахматной федерации (FIDE) в рамках шестого тура разошелся миром с китайским соперником Дином Лижэнем. Россиянин играл черными, завершив партию на 18 ходу.

По итогам шести раундов Карякин имеет в своем активе два очка, которые позволяют ему занимать седьмую строчку в общем зачете. Напомним, что победитель данного турнира сразится за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусем Карлсеном. Именно он является действующим обладателем шахматной короны.

Турнир претендентов проходит в два круга и завершится 27 марта. В случае равенства очков у лидеров турнирной таблицы 28 марта состоится дополнительный тай-брейк для выявления единственного претендента.