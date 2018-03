В Чехии будут преподавать историю, основываясь на компьютерной игре

В одном из самых известных чешских вузов, Масариковом университете, преподавать средневековую историю будут по компьютерной игре Kingdom Come. Популярная РПГ была разработана местной студией Warhorse Studios.

Сообщение о том, что Kingdom Come станет основой учебного процессе в вузе, геймдиректор игры Даниэль Вавра написал у себя в "Твиттере".

Czech university is gonna use our game in a course teaching medieval history. They are "very excited" about the game and our approach. Seems that nobody told them what all those self appointed tumblr experts who spent MINUTES researching Czech history on Google think about it 😉