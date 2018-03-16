Мария Шарапова из-за травмы снялась с теннисного турнира в Майами

Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участия в турнире, который 17 марта стартует в американском Майами. Главной причиной такого решения стало очередное повреждение левого предплечья, проблемы с которым преследуют россиянку с лета прошлого года.

"Я сожалею, что мне приходится пропускать один из своих любимых турниров по причине повреждения левого предплечья, – сказала спортсменка, которую цитирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт турнира. – Сделаю все возможное для того, чтобы вернуться в тур как можно быстрее".

Ранее из-за этой травмы Шарапова уже отказывалась от участия в соревнованиях, проходящих в Стэнфорде, Цинциннати, Торонто и Дубае. Последним турниром, в котором теннисистка принимала участие, был чемпионат в Индиан-Уэллсе. Тогда Шарапова уступила японской сопернице Наоми Осаке в первом же круге.