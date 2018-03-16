Скотланд-Ярд расследует смерть Николая Глушкова как убийство

Смерть соратника Бориса Березовского Николая Глушкова расследуется как убийство. К выводу о насильственной смерти бывшего высокопоставленного руководителя "Аэрофлота" пришел Скотланд-Ярд. Смерть Глушкова, как показали результаты патологоанатомической экспертизы, наступила от удушения.

При этом Скотланд-Ярд подчеркнул, что никакой связи между убийством Глушкова и отравлением Сергея и Юлии Скрипаль не обнаружено. "Нет никаких свидетельств того, что Глушков был отравлен", — заявили в британских правоохранительных органах. О смерти Глушкова стало известно 13 марта 2018 года, сообщает "Интерфакс".

Вначале Скотланд-Ярд рассматривал в качестве основной версии гибели Глушкова самоубийство. Криминальная версия не рассматривалась. Однако после проведенной экспертизы, которая должна была установить способ удушения, версия поменялась.

Следственный комитет России был быстрее Скотланд-Ярда. Он возбудил два уголовных дела — одно по убийству Николая Глушкова, второе — по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери — российской гражданки Юлии Скрипаль.

4 марта 2018 года на скамейке у торгового центра в Солсбери были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль. Работавший на британскую разведку MI6 экс-полковник ГРУ и его дочь подверглись воздействию отравляющего вещества. В Лондоне заявили, что это нервно-паралитический газ "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении "особо ценного сотрудника MI6" Россию. Москва обвинения категорически отвергает. Но любые попытки Москвы получить какую-либо информацию об отравлении, о формуле токсичного вещества, предложения о помощи в расследовании наталкиваются на стену глухого непонимания. Великобритания в своем упорстве даже нарушила Конвенцию о запрете химического оружия, которая предписывает информировать о применении отравляющих веществ Организацию по запрету химического оружия. Вместо этого Лондон созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на которое британские представители даже не принесли "пробирку Пауэлла" – так в Совбезе теперь называют фальсифицированные "доказательства" наличия химоружия в Ираке у Саддама Хусейна, которые стали поводом для военной агрессии США против Ирака и свержения действовавшей там власти. Никаких доказательств того, что Саддам Хусейн имел запасы химоружия или в Ираке велись его разработки, получено не было.