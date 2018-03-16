Музыканты "Пикника" чудом выжили в страшной аварии

"Пикник" угодил в страшную аварию: микроавтобус с известными рокерами попал в лобовое столкновение.

Музыканты группы "Пикник" попали в серьёзную аварию во Владимирской области. Авария произошла на загородной трассе, когда артисты ехали на концерт в Рязань. Микроавтобус с рокерами лоб в лоб столкнулся с иномаркой. В результате пострадали семь человек. Артисты получили серьёзные травмы и попали в больницу.

Музыканты — представители отечественного арт-рока, участники легендарной питерской группы "Пикник". В их микроавтобус Volkswagen Multivan на 51-м километре трассы Владимир — Тума врезался внедорожник Honda. Обгоняя впереди идущий грузовик, он выскочил на полосу встречного движения. Водитель Volkswagen увидел этот маневр и попытался уйти от столкновения.

Стал тормозить. Его выбросило на встречку. Столкнулся с КамАЗом. Далее его отбросило на свою полосу, где он столкнулся с Honda.

Удар был такой силы, что микроавтобус оказался в кювете. А его обломки — разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Найболее серьезные травмы получил водитель Volkswagen.

Однако у пятерых участников "Пикника" ранения тоже достаточно тяжелые. У лидера группы Эдмунда Шклярского — сотрясение головного мозга. Такие же травмы у клавишника, сына фронтмэна Станислава Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова. У барабанщика Леонида Кирноса — перелом позвоночника. Басист Марат Корчемный отделался ушибами и ссадинами. Всех пострадавших доставили в больницу Гусь-Хрустального.

Этот мужчина ехал вместе с музыкантами. Не хочет, что называется, светиться. Возможно, звукорежиссер группы. Говорит, чудом не пострадал. У него, кстати, есть своя версия случившегося.

"Виноват водитель, который на встречку. Ему поставили алкогольное опьянение. Из-за которого авария произошла".

И все-таки окончательные, официальные выводы о причинах и виновнике аварии будут сделаны по результатам расследования. Что касается рокеров "Пикника", известно, что они работали во Владимире. Представляли там свою новую программу.

Свои хиты музыканты должны были продемонстрировать и в Рязани. Куда, собственно, и направлялись. Но из-за ДТП не доехали. Концерты рок-группы в этом городе отменены. Но главное, по словам медиков, жизни артистов ничто не угрожает. Они скоро вернуться в строй, точнее — на сцену. И продолжат нас радовать своим изысканным творчеством.