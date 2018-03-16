Музыканты "Пикника" чудом выжили в страшной аварии

Музыканты "Пикника" чудом выжили в страшной аварииЧитайте нас в Telegram
"Пикник" угодил в страшную аварию: микроавтобус с известными рокерами попал в лобовое столкновение.
Музыканты группы "Пикник" попали в серьёзную аварию во Владимирской области. Авария произошла на загородной трассе, когда артисты ехали на концерт в Рязань. Микроавтобус с рокерами лоб в лоб столкнулся с иномаркой. В результате пострадали семь человек. Артисты получили серьёзные травмы и попали в больницу.
Музыканты — представители отечественного арт-рока, участники легендарной питерской группы "Пикник". В их микроавтобус Volkswagen Multivan на 51-м километре трассы Владимир — Тума врезался внедорожник Honda. Обгоняя впереди идущий грузовик, он выскочил на полосу встречного движения. Водитель Volkswagen увидел этот маневр и попытался уйти от столкновения.
Стал тормозить. Его выбросило на встречку. Столкнулся с КамАЗом. Далее его отбросило на свою полосу, где он столкнулся с Honda.
Удар был такой силы, что микроавтобус оказался в кювете. А его обломки — разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Найболее серьезные травмы получил водитель Volkswagen.
Однако у пятерых участников "Пикника" ранения тоже достаточно тяжелые. У лидера группы Эдмунда Шклярского — сотрясение головного мозга. Такие же травмы у клавишника, сына фронтмэна Станислава Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова. У барабанщика Леонида Кирноса — перелом позвоночника. Басист Марат Корчемный отделался ушибами и ссадинами. Всех пострадавших доставили в больницу Гусь-Хрустального.
Этот мужчина ехал вместе с музыкантами. Не хочет, что называется, светиться. Возможно, звукорежиссер группы. Говорит, чудом не пострадал. У него, кстати, есть своя версия случившегося.
"Виноват водитель, который на встречку. Ему поставили алкогольное опьянение. Из-за которого авария произошла".
И все-таки окончательные, официальные выводы о причинах и виновнике аварии будут сделаны по результатам расследования. Что касается рокеров "Пикника", известно, что они работали во Владимире. Представляли там свою новую программу.
Свои хиты музыканты должны были продемонстрировать и в Рязани. Куда, собственно, и направлялись. Но из-за ДТП не доехали. Концерты рок-группы в этом городе отменены. Но главное, по словам медиков, жизни артистов ничто не угрожает. Они скоро вернуться в строй, точнее — на сцену. И продолжат нас радовать своим изысканным творчеством.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Граждане РФ не смогут проголосовать на Украине
- СКР возбудил уголовное дело о покушении на дочь Скрипаля
- ДТП с "Пикником": ближайший концерт отменен
- Туристы из России пострадали на канатной дороге в Грузии
- Порошенко завершил АТО ради новой операции в Донбассе
Самое читаемое
-
The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане
- Муж-ювелир оказался садистом: фотомодель рассказала о побеге из золотой клетки
- "Заткнулись на 20 лет". Жириновский напомнил Британии о двух ракетах
- Разлетевшееся над Якутией золото нельзя продать
- "Чулочный душитель" казнен через 34 года после вынесения приговора
Авто.Вести.Ru
-
Новый BMW X4: известны цены в России!
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
- В России изменится дорожная разметка
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
- Роль секретной базы в отравлении Скрипаля
- Сирийцы покидают Восточную Гуту, несмотря на атаки боевиков
- "Москва книжная" в Париже: что потерял Макрон
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
США обвинили Россию в кибератаках на объекты энергетики
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
- В Instagram добавят видеозвонки
Вести-Москва
-
Лазер против астероида: наши ученые знают, как защитить Землю
- Новая эстакада открылась на Симферопольском шоссе
- Из ювелирного салона вынесли драгоценностей на 50 миллионов
- "Зарядье" и "Лужники" - в числе лучших на архитектурном конкурсе в Каннах
- Москвичам расскажут, как правильно сдавать жилье болельщикам
- Выходные в городе: еда, краски Востока и ирландские танцы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Неполярное сияние: любители помогли учёным понять природу загадочного свечения
- Молоко утконоса: неожиданное оружие в борьбе с супербактериями
- В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за богачей
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"