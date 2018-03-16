Хоккейная Магнитка в овертайме вырвала победу у "Ак Барса"

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи плей-офф. Вслед за первым четвертьфиналом Кубка Гагарина в Восточной конференции состоялось и второе противостояние, в котором казанский "Ак Барс" на своем льду принимал магнитогорский "Металлург". Гости в овертайме смогли вырвать у подопечных Зинэтулы Билялетдинова победу со счетом 4:3.

Примечательно, что хоккеисты Магнитки по ходу встречи ни разу не вели в счете и каждый раз были в роли догоняющих. Сначала казанцы дважды кряду поражали ворота Василия Кошечкина, когда забитыми голами отличались Иржи Секач и Станислав Галиев. Однако затем магнитогорцы ответили соперникам двумя шайбами – авторами голов становились Мэтт Эллисон и Войтек Вольски.

Далее Атте Охтамаа вновь вывел "Ак Барс" вперед, но и в этот раз гости смогли отыграться усилиями Евгения Тимкина. Команды завершили основное время игры вничью – 3:3, и перевели матч в овертайм. Первый дополнительный период голов не принес, но во втором за минуту до финального свитка все тот же Войтек Вольски впервые в матче вывел свою команду вперед, стал автором дубля и обеспечил своему клубу первую победу в четвертьфинальной серии.

Следующий матч противостояния состоится 17 марта в Казани, после чего серия переедет в Магнитогорск.