Мария Захарова: все решения по ответу Лондону приняты

Все решения по ответным мерам Лондону приняты, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Они будут озвучены не в ближайшие часы, но будут доведены до британской стороны в ближайшее время, заверила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Из Великобритании высылаются 23 российских дипломата, напоминает ТАСС. Их обвинили в шпионаже после того, как 4 марта был обнаружен отравленным экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Их нашли на скамейке у торгового центра в Солсбери. Этот город находится в 140 километрах от британской столицы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй безапелляционно и бездоказательно обвинила в отравлении "самого ценного сотрудника MI6" Москву. Она свернула все контакты между Россией и Великобританией на государственном уровне.

Москва обвинения отвергает. Россия предлагает сотрудничество при расследовании дела об отравлении российской гражданки Юлии Скрипаль. Однако Лондон нарушает одну норму международного приличия за другой: Великобритания не дает сотрудникам российского посольства консульского доступа к Юлии Скрипаль, не собирается предоставлять информацию о нервно-паралитическом газе "Новичок" в Организацию по запрету химического оружия. Между тем, в 13 километрах от Солсбери находится секретная лаборатория "Портон-Даун", где такое отравляющее вещество могло быть произведено или хранится.