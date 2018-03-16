СКА разгромил "Локомотив" в четвертьфинале Кубка Гагарина

В Кубке Гагарина продолжаются матчи 1/4 финала Кубка Гагарина и после матчей в Восточной конференции стартовали матчи и на Западе. В Санкт-Петербурге местный СКА на своем льду принимал ярославский "Локомотив" и не оставил шансов железнодорожникам, разгромив их со счетом 4:0.

Первая шайба оказалась в воротах Алексея Мурыгина уже на 49 секунде матча, когда первый же бросок Вадима Шипачева стал результативным. Развил успех питерских армейцев Ярно Коскиранта, отличившийся незадолго до окончания первого периода. На этом действующие обладатели Кубка Гагарина не успокоились и продолжили прессинговать ярославцев. Усилия питерцев вылились в еще две заброшенные шайбы в исполнении Вячеслава Войнова и Владислава Гаврикова, после чего наставник "Локомотива" Дмитрий Квартальнов заменил вратаря Мурыгина на Александра Судницина.

Примечательно, что после этого ворота ярославцев больше ни разу не были поражены даже несмотря на буллит в исполнении Павла Дацюка – Судницин парировал бросок нападающего. Впрочем, хоккеисты из Ярославля также не смогли распечатать ворота Микко Коскинена и матч закончился с крупным счетом 4:0 в пользу СКА.

Отметим, что во втором матче Западной конференции московский ЦСКА разгромил "Йокерит" с аналогичным счетом – 4:0. Голы на свой счет записали Грег Скотт, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов и Сергей Шумаков.

Ответные поединки серии пройдут 17 марта.