Американский беспилотник шпионил у западных границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk более 11 часов вел разведку вблизи российских рубежей на Балтике.

Как передает "Интерфакс", об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 километров территории противника. Все данные он передает в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

Беспилотник стартовал с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и утром 16 марта пролетел у восточных границ Калининградской области в небе над Литвой, а кружил вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. А затем полетел обратно на базу.