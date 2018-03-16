Инсайд: биатлонистка Коукалова покинет профессиональный спорт

Чешский журналист Павел Новотны выдал секреты продолжительного отсутствия биатлонистки Габриэлы Коукаловой и рассказал, что предстоящим летом спортсменка объявит о завершении спортивной карьеры.

"Хотите правду о той ситуации, которая творится с Коукаловой? Во-первых, у нее была булимия, но на данный момент все это уже позади, – признается Новотны, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на Ahaonline. – Во-вторых, она в самом деле почти все минувшее межсезонье не тренировалась. Более того, у нее сложились не самые лучшие взаимоотношения с коллегами по команде. И наконец, будущей зимой Габриэла не вернется. Она в принципе больше не вернется и летом объявит о завершении своей спортивной карьеры".

Напомним, что ранее сообщалось о проблемах Коукаловой с икроножными мышцами. Однако медицинские эксперты выражали свои сомнения в этой версии. По их словам, такая травма не может занимать столь большой период времени, который в итоге чешка и лечится. Из-за проблем со здоровьем Коукалова пропустила Олимпийские игры-2018.