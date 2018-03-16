Лавров: Россию не устраивает военный сценарий на Корейском полуострове

Россия выступает против военного сценария развития событий на Корейском полуострове и приветствует встречу президента США и руководителя КНДР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы внимательно это изучаем, будучи не меньше других заинтересованными в мирном урегулировании и избежании катастрофического военного сценария в том, что касается Корейского полуострова", — сказал он в интервью вьетнамской и японской прессе накануне визитов в эти страны.

Сергей Лавров добавил, что Россия граничит с Северной Кореей, и целый ряд российских городов и промышленных объектов находится близко к границе.

"Если что-то случится и начнутся военные действия, нас это абсолютно не устраивает", — подчеркнул министр. И именно поэтому, по его словам, Россия с Китаем продвигают план по урегулированию ситуации.

Министр выразил надежду на то, что "партия мира" в корейском урегулировании возобладает во всех столицах.

Также, по его словам, в Москве будут рады, если состоится встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Мы были обнадежены тем, что лидеры КНДР Ким Чем Ын и США Дональд Трамп объявили о готовности встретиться лично", — сказал он.

5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян. По итогам была достигнута договоренность о проведении в апреле встречи руководства Республики Корея с лидерами КНДР. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает ТАСС.