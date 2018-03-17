СВР: надежды Терезы Мэй наивны и некомпетентны

Надежды премьер-министра Великобритании разрушить возможности российской разведки – детская наивность и профессиональная некомпетентность. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, отметив, что это подорвет деятельность российской разведки в этой стране на долгие годы.

"Это заявление — смесь детской наивности и профессиональной некомпетентности", — заявил РИА Новости Сергей Нарышкин.

Осужденный за государственную измену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом.

Британский премьер обвинила Россию в отравлении "самого ценного сотрудника MI6". Эти обвинения российский МИД отверг, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования происшествия.

Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

Скандальная тема полностью уничтожила границы приличий для членов британского кабинета. Накануне отличился министр обороны Гэвин Уильямсон. "То, что сделала Россия в Солсбери, возмутительно и ужасно! – заявил он. – Мы предприняли ответные меры! По большому счету, России просто нужно уйти и заткнуться!"

"Такой симпатичный молодой человек, — отозвался о британском военном министре глава российского МИД. – Наверное, ему тоже хочется войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй – highly possible – главный аргумент в отношении вины России, у него, значит, — Russia should go away and shut up. Может, ему образования не хватает."