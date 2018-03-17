В российском посольстве в Дамаске прошли досрочные выборы президента

В Дамаске на территории российского посольства прошли досрочные выборы президента России. Как сообщили в избирательной комиссии, голосование проходило спокойно, обошлось без инцидентов.

В течение дня своим правом выбрать главу государства воспользовались несколько сотен человек. Ранее досрочное голосование прошло в сирийской Латакии и в провинции Хомс, напоминает телеканал "Россия 24".