В Лондоне провожают в Москву российских дипломатов

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Отравление Скрипаля 14 минут назад
В Лондоне провожают в Москву российских дипломатовЧитайте нас в Telegram
В российском посольстве в Лондоне дипломаты прощались с коллегами, которым предстоит вернуться на Родину. По требованию британских властей 23 сотрудника дипмиссии должны покинуть Лондон 20 марта.
Кроме того, наш посол Александр Яковенко рассказал журналистам, что глава британского МИД не стал пожимать ему руку во время недавней встречи. И если этот жест нашего дипломата задел, то заявления Бориса Джонсона о возможной причастности российского лидера к делу Скрипаля назвал абсолютно неприемлемым, передает телеканал "Россия 24".
О высылке российских дипломатов британский премьер-министр Тереза Мэй объявила 14 марта. На такой шаг Великобритания пошла после обвинений России в отравлении Сергея Скрипаля – бывшего сотрудника Главного управления ГШ ВС РФ, осужденного за предательство. В начале марта его вместе с дочерью обнаружили без сознания на улице британского Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и в настоящее время находятся в коме.
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