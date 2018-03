Сотни мигрантов громят Мадрид в знак протеста против "полицейских-убийц"

Отнюдь не испанские страсти бушуют в Мадриде. Сотни мигрантов из Сенегала вышли на митинг из-за смерти соотечественника. Они уверены, что гибель нелегального уличного торговца — на совести полицейских. По официальной версии, 35-летний мужчина умер от сердечного приступа, пока убегал от патрульных. Мигрантов такое объяснение не устраивает.

Горящие мусорные баки, разбитые витрины магазинов и отделений банков, камни, летящие в припаркованные автомобили. Беспорядки вспыхнули в районе проживания мигрантов Лавапьес, именно там погиб выходец из Сенегала Маме Мбаге. Позже протестующие отправились и в соседние районы города, выкрикивая: "Полицейские — убийцы!", "Социальное, а не полицейское государство!" А полиция, в свою очередь, попыталась усмирить протестующих с помощью резиновых пуль.

По официальной версии, сенегалец умер от сердечной недостаточности. Однако очевидцы утверждают, что плохо ему стало не на пустом месте. Мужчину напугали полицейские. Правоохранители устроили разгон уличных торговцев и преследовали их на мотоциклах. Когда африканец добежал до дверей своего дома и упал, помочь ему полицейские не смогли. Скорая приехала только через 15-20 минут, когда было уже поздно.

"Он был хорошим парнем и не заслужил этого, — говорит Диду Диуф, друг погибшего. — Он 12 лет жил здесь, трижды пытался получить документы, но власти отказали ему. Поэтому он был напуган, и хотел убежать домой, потому что боялся, что его депортируют".

Толпа бесчинствовала всю ночь, шесть человек были арестованы. Около десяти полицейских получили ранения. Улицы города выглядят так, будто здесь прошло стихийное бедствие. "Как правило, местные и мигранты поддерживают друг друга, — рассказывает Эдвард, веб-дезайнер из Ганы. — Даже в разгар погрома я видел, как парень из Сенегала помог пожилой женщине и проводил его до дома. Но события прошлой ночи могут изменить ситуацию в худшую сторону".

А представители общины мигрантов из Сенегала фактически оправдали беспорядки и погромы во время акции протеста. И с их точки зрения, такая реакция на гибель соотечественника вполне закономерна. "Мы хотим четко заявить, что сенегальцы ничего не нарушают, не ломают, не воруют, никому не вредят. Во вчерашнем протесте они оказались действительно в роли экстремистов, которых громили и жгли, — заявил Шейх Ндиайе, представитель сенегальской общины. — Мы пытались их остановить, но когда против них применяют насилие, когда возникают проблемы – какие-то вещи становятся неизбежными".

В адрес местных властей посыпались жалобы от населения — причем как на поведение мигрантов, так и на действия блюстителей порядка. Мэр города Мануэла Кармана на своей странице в Twitter пообещала разобраться с ситуацией.

"Я глубоко сожалею о гибели гражданина в районе Лавапьес. Мы проводим тщательное расследование произошедшего и предпримем меры. Также хочу выразить солидарность близким и друзьям погибшего", — написала она.

Толпа на улицах испанской столицы – случай не уникальный. Буквально несколько дней назад то же самое происходило в итальянской Флоренции. Там выходцы из Африки уже вместе с коренными жителями требовали разобраться с полицейским произволом после гибели мигранта из Сенегала.

🆘‼😯🔥 #Italy: the illegal Africans protested today in #Florence because a few days ago a Senegalese was killed at a bridge. They demand an end to racism. Somehow funny, when I think that a young Italian girl was brutally raped, and then decomposed by an African. pic.twitter.com/kgcRDowkji